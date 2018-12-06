عبد الرحيم مراد: مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري

لفت عضو ​اللقاء التشاوري السني​ النائب ​عبد الرحيم مراد​ إلى أن "كل الأفرقاء يرحبون باستمرار رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ تشكيل الحكومة"، معتبراً أن "مسؤولية التأخير في تشكيل الحكومة تقع على عاتق الحريري"، مؤكداً أنه " لا إمكانية للتراجع عن مطلبنا بتوزير أحد نواب اللقاء التشاوري السني على الإطلاق" ورأى أنه "يجب أن يُسأل الحريري عن مبررات تعطيل البلد من خلال التشبث بعدم توزيرنا".

وفي حديث تلفزيوني، رأى مراد أن "الهدف من حادثة ​الجاهلية​ كان أكبر من مجرد تبليغ رئيس حزب "التوحيد العربي" الوزير السابق ​وئام وهاب​ وهي إما اعتقاله أو اغتياله"، مشيراً إلى أن "مدعي عام التمييز ​سمير حمود​ يواصل تدخله بالقضاء وأبلغته ووزير العدل في حكومة تصريف الاعمال ​سليم جريصاتي​ بذلك".

واعتبر أن "​النأي بالنفس​ عما يجري في ​سوريا​ خطأ كبير"، مشيراً إلى "انني زرت ​الإمارات​ قبل أسبوعين وقال مسؤولوها بوضوح أنهم يرغبون بإعادة فتح سفارة الإمارات في دمشق".