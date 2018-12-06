ادغار طرابلسي: الكلام الايجابي حول تأليف الحكومة قبل عيد الميلاد لا يزال قائما

اشار عضو "تكتل ​لبنان القوي​" النائب ​ادغار طرابلسي​ الى ان الاجواء الحكومية مطمئنة وان الكلام الايجابي حول تأليف الحكومة قبل ​عيد الميلاد​ لا يزال قائما ولفت الى ان هناك طروحات متعدده لحل تمثيل السني المستقل.

واوضح طرابلسي في تصريح لـ"اللواء" ان تكتل لبنان القوي يريد الدفع الى الامام لتشكيل حكومة منتجة وقادرة على عمل تغيير بالاقتصاد وب​محاربة الفساد​ خاصة ان ​تكتل التغيير والاصلاح​ سبق ووضع خطة استراتيجية وطنية لمحاربة الفساد. وعلى راس الاهتمامات ايضا تنفيذ خطة ​الكهرباء​ التي وضعها التكتل في العام 2011.