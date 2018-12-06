ترامب: نأمل أن تبقي "أوبك" على تدفق النفط كما هو بدون كبح

شدّد الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​، في تعليق على مواقع التواصل الإجتماعي، على "أنّنا نأمل أن تبقي منظمة "أوبك" على تدفّق ​النفط​ كما هي ولا تكبحه"، مركّزًا على أنّ "العالم لا يريد أن يرى ارتفاعًا في أسعار النفط ولا يحتاج إلى ذلك".

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