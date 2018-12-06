إسرائيل: حزب الله مسؤول

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - مع استمرار عمليات الجيش الإسرائيلي للبحث عن أنفاق حزب الله لتدميرها، أكدت مصادر عسكرية مطلعة في تل أبيب ما أعلنه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، من أن هناك خطة إيرانية لاستخدام الأنفاق لإرسال آلاف المحاربين بغية احتلال بلدات في الشمال الإسرائيلي.

وقالت هذه المصادر إن “قوات القدس” التابعة لـ”الحرس الثوري” الإيراني بقيادة قاسم سليماني، هي التي درّبت هذه القوات. وحمل ممثلو إسرائيل في الخارج هذا الادعاء للمطالبة بفرض عقوبات متشددة أكثر على حزب الله.

وقالت هذه المصادر إن “قوة النجباء” العراقية و”قوة رضوان” اللبنانية اللتين تعملان بسرية تامة في كل من سوريا ولبنان، خضعتا في السنوات الخمس الأخيرة لتدريبات قاسية لهذا الغرض وتم دمجهما مع القوات التي حاربت في سوريا والعراق واكتسب مقاتلوهما خبرة غنية جداً.

وجاء هذا النشر بالتزامن مع استمرار حفريات الجيش الإسرائيلي على الحدود الشمالية في البحث عن أنفاق في المنطقة. وتجري عمليات الجيش بقيادة الجبهة الشمالية وشعبة الاستخبارات وسلاح الهندسة ودائرة تطوير الوسائل القتالية والبنى التحتية.

المصدر الشرق الاوسط