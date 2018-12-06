قتيلان و13جريح في انفجار محطة وقود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجروح، من بينهم رجل اطفاء، في ​انفجار​ محطّة للوقود قرب روما.

ووقع الانفجار بحسب وسائل الإعلام الإيطالية بينما كان صهريج وقود يفرّغ حمولته في خزان المحطّة. وأعقب الانفجار حريق ضخم احتاج الإطفائيون ساعات عدة لإخماده.

المصدر النشرة