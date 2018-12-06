قتيلان و13جريح في انفجار محطة وقود

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - قتل شخصان وأصيب 13 آخرون بجروح، من بينهم رجل اطفاء، في انفجار محطّة للوقود قرب روما.
ووقع الانفجار بحسب وسائل الإعلام الإيطالية بينما كان صهريج وقود يفرّغ حمولته في خزان المحطّة. وأعقب الانفجار حريق ضخم احتاج الإطفائيون ساعات عدة لإخماده.
المصدر النشرة
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