ادرعي للحريري: حزب الله يكذب عليك

كتبت أسماء لمنور في الخميس 6 دجنبر 2018 07:00 صباحاً - توجه المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائلي بالعربية افيخاي ادرعي الى رئيس الحكومة اللبنانية المكلف سعد الحريري، كاتباً عبر “تويتر”: “انت قلت هيدي الإشياء عن القرار 1701 من زمان، ونحنا بدنا نصدّقك عنجد، بسّ المشكلة هي إنّو حزب الله بعدو بيكزب عليك وعلى اللّبنانيين”. وأضاف، “فوق الأرض يكذبون، وتحت الأرض يحفرون المصدر وكالات Loading...

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