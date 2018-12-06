كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شاهد.. رد فعل "ترامب" تجاه هيلاري كلينتون في جنازة بوش الأب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وزوجته في تشييع جثمان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، وحضر تشييع الجنازة أيضَا باراك أوباما وزوجته، وبيل كلينتون وزوجته هيلاري كلينتون. وتجاهل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال الجنازة، بيل كلينتون وزوجته هيلاري، بينما قام بالترحيب بأوباما وزوجته.

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