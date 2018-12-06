فرنسا: الرئاسة تعلن إلغاء زيادة الضريبة على المحروقات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلن قصر الإليزيه، مساء أمس الأربعاء، عن إلغاء زيادة الضريبة على المحروقات للعام 2019، وذلك بعد ساعات من خطاب رئيس الوزراء الفرنسي، إدوارد فيليب، أمام الجمعية الوطنية، والذي أعلن فيه استعداد حكومته للتخلي عن زيادة الضريبة.

وجاء هذا الإعلان في وقت تزايدت فيه الدعوات على شبكات التواصل الاجتماعي للحشد لتظاهرات جديدة السبت بجادة الشانزليزيه بالعاصمة الفرنسية باريس، في إطار ما يعرف حركة "السترات الصفراء".

وتخشى السلطات الفرنسية أن تشهد العاصمة يوم عنف جديدا في وقت لا تزال فيه تحت صدمة أحداث السبت الماضي حين عاشت مشاهد تشبه حرب شوارع مع إقامة حواجز وإحراق سيارات ونهب محلات واشتباكات مع قوات الأمن.

وقتل أربعة أشخاص وأصيب المئات على هامش التظاهرات التي انطلقت في 17 تشرين الثاني/نوفمبر احتجاجا على سياسة الحكومة الاجتماعية والمالية، واتسعت لتشمل الآن التلاميذ والطلاب والمزارعين.

وتواصلت الإحالات القضائية على خلفية أعمال العنف ولا سيما في قلب العاصمة، ووجهت السلطات إلى 13 شخصا، بينهم قاصر، تهمة ارتكاب أعمال تخريب ضد قوس النصر السبت الماضي، حسب ما أعلنت النيابة العامة في باريس.

وأظهر استطلاع للرأي أجراه معهد "إيلاب" ونشرت نتائجه الأربعاء أن 78% من الفرنسيين يعتبرون أن إجراءات الحكومة لا تستجيب لمطالب "السترات الصفراء".

وفي مقابل المرونة التي أظهرتها الرئاسة فيما يتعلق بزيادة الضرائب على المحروقات، أكد الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، خلال اجتماع للوزراء الأربعاء، معارضته لإعادة فرض الضريبة على الثروة والتي كانت قد ألغيت العام 2017.

وكان إلغاء تلك الضريبة قد لاقى معارضة واسعة، لا سيما في أوساط أحزاب اليسار في فرنسا التي رأت في هذا الإجراء "هدية للأغنياء" على حساب الفقراء.