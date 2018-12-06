تصادم طائرتين للمارينز قبالة سواحل اليابان

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قالت وزارة الدفاع الأميركية، الأربعاء، إن طائرة مقاتلة أميركية اصطدمت مع طائرة تزود بالوقود قبالة سواحل اليابان.

وقال مسؤول في البنتاغون إن طائرتين تابعتين لسلاح مشاة البحرية الأميركية (المارينز) قد اصطدمتا ببعضهما البعض أثناء عملية تزوّد بالوقود في الجوّ قبالة سواحل اليابان.

وقال المسؤول إنّ الحادث وقع بين مقاتلة من طراز "أف-18" وطائرة صهريج من طراز "سي-130".

من جهته أعلن سلاح المارينز، بحسب "فرانس برس"، في بيان أنّ الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في جنوب اليابان في إطار عملية تدريب مقرّرة مسبقا، مشيراً إلى أنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية.

ووقع الحادث في الساعة الثانية فجرا بالتوقيت المحلّي.

وبحسب وسائل إعلام أميركية فإنّ شخصين كانا على متن المقاتلة وخمسة على متن الطائرة الصهريج.

من جهته نقل موقع "تاسك أند بوربوس" للأخبار العسكرية عن المتحدّثة باسم وحدة سلاح المارينز المتمركزة في أوكيناوا، أليسا موراليس، أنّه تم إنقاذ جندي حيّا.

ويتمركز 50 ألف جندي أميركي تقريبا في اليابان.