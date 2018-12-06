شكرا لقرائتكم خبر عن اصطدام في الجو بين طائرتين أمريكيتين والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
اصطدمت طائرتان تابعتان لسلاح مشاة البحرية الأمريكية (المارينز) ببعضهما البعض أثناء عملية تزود بالوقود في الجو قبالة سواحل اليابان.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية ( البنتاغون ) إن الحادث وقع بين مقاتلة من طراز أف-18 وطائرة صهريج من طراز سي-130.
وأعلن سلاح المارينز في بيان أن الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقررة مسبقًا وأن عمليات البحث والإنقاذ جارية.
وذكرت وسائل إعلامية، أن الطائرتين كانتا على وشك التزود بالوقود، عندما حدث خطأ ما، وتطايرت ألسنة اللهب، دون مزيد من التفاصيل عن الحادث.
ونقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن سبعة من أفراد الجيش الأمريكى فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية فى الأجواء قبالة ساحل اليابان.
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