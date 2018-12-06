العمال العرب: قطر تخصص 100 مليون دولار لتشويه صورة الإمارات

نقلت وكالة أنباء العمال العرب، الصادرة عن الاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب، عن مصادر قولها بأن قطر مستعدة لدفع حتى لو 100 مليون دولار لأي جهة دولية، مقابل صدور تقرير عن دولة الإمارات تزعم فيه انتهاكات عمالية في الإمارات تحت عنوان "أبوظبي مقبرة العمال".

وكشفت المصادر لوكالة أنباء العمال العرب أن قطر المتهمة بالاستمرار في انتهاك حقوق العمال وممارسة نظام العبودية مستعدة الأن للدفاع عن نفسها في كافة الملفات فقد نجحت في السيطرة على بعض المنظمات التي كانت تهاجمها بتقديم الدعم لها بملايين الدولار.

وأضافت المصادر أن تلك المنظمات والاتحادات العمالية قامت في المقابل بالتراجع عن تقارير الإدانة وإصدار تقارير إشادة، موضحة أن الدوحة مستعدة لدفع حتى لو 100 مليون دولار لأي جهة دولية مقابل صدور تقرير عن الإمارات تزعم فيه حدوث انتهاكات عمالية هناك، واقترحت عنوانا : "أبوظبي مقبرة العمال".

وتابعت المصادر: "قطر تستعد لدفع المبالغ من أجل تشويه صورة الإمارات وذلك بعد التقرير الذي نشرته صحيفة الخليج الإماراتية، يفيد بوجود تحركات قطرية لتوظيف 100 ألف باكستاني من أجل تخفيف عزلتها منذ بدء المقاطعة العربية".