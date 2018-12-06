شكرا لقرائتكم خبر عن تحديات قطاع البترول أمام "طاقة النواب" الأحد القادم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب طلعت السويدى، إجتماعيين يوم الأحد القادم، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، ومنها مناقشة التحديات والمعوقات التى تواجه قطاع البترول وسبل مواجهتها، بالإضافة إلى مناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة ديا السويس جى أم بى أتش للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله فى منطقتى تنمية رأس بدران وخليج الزيت بخليج السويس ج.م. ع.

كما تناقش اللجنة – خلال إجتماعها المزمع عقدة الأحد، مشروع القانون المقدم من النائب محمد زكى السويدى وعٌشر أعضاء مجلس النواب فى شأن إلغاء البند السادس من المادة العاشرة من القانون رقم 196 لسنه 2017 بإصدار قانون تنظيم أنشطة سوق الغاز.

ومن المتوقع أن يشهد إجتماع اللجنة، استكمال مناقشة طلب الاحاطة المقدم من النائب محمد عبد الهادى سليم بشأن خطة الدولة ووزارة البترول فى الاعتماد على الأيادى والعقول المصرية فى جميع مراحل اكتشاف واستخراج البترول والغاز، والطلب المقدم من النائب سيف الدين برديس بشأن استراتيجية الحكومة فى البحث عن البترول بمحافظة الوادى الجديد.