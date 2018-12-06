عبدالله: أي استحقاق داخلي أو خارجي يتطلب وجود حكومة

أكد عضو كتلة "اللقاء الديموقراطي" النائب ​بلال عبد الله​، في حديث لصحيفة "​القبس​" الكويتية، أن "أي استحقاق داخلي أو خارجي يتطلب وجود حكومة، ويفرض مزيداً من الترفع وتحمل المسؤولية الوطنية".

وأوضح عبدالله أن "الحزب "التقدمي الاشتراكي" قدم كل ما هو مطلوب منه في ما خص تشكيل الحكومة، وأن الكرة باتت الان في ملعب الآخرين، وتحديداً في ملعب الفريق الذي يعطل التأليف".

ورأى أن "مقترح وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال ​جبران باسيل​ قد يحل المعضلة الحكومية، فهو يوسع مروحة تمثيل الطوائف في بلد متعدد الطوائف مثل ​لبنان​، ويحل مشكلة توزير النواب السنة الذين يفرض "​حزب الله​" تمثيلهم في الحكومة، مشيراً إلى أنه "لا يزال فكرة يتم تداولها".

ولفت عبدالله إلى أن "جملة المقترحات التي كان رئيس الحزب "التقدمي الاشتراكي" ​وليد جنبلاط​ قد أعلن عنها قبل أيام لا تتصل بالوضع الحكومي وإنما بالوضع الاقتصادي الذي لم يعد يحتمل التأخير"، مشيراً إلى أن "تكتل "اللقاء الديموقراطي" سيبدأ سلسلة لقاءات مع المسؤولين، وهو يستهلها اليوم مع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​، وتهدف إلى بلورة رؤية اقتصادية موحّدة تنقذ البلد من الانهيار".