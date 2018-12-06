سامي الجميل:لا نقبل بأن يجر حزب الله لبنان إلى مواجهة جديدة مع اسرائيل

شدد رئيس حزب "الكتائب" النائب ​سامي الجميل​ على انه "لا نقبل بأن يجر حزب الله لبنان إلى مواجهة جديدة مع اسرائيل".

وأشار في حديث لقناة "العربية" إلى ان "موضوع الحكومة بالنسبة لنا موضوع عار على لبنان، فبعد 6 أشهر من الانتخابات النيابية وبظل تقاسم الحصص وبظل تحديات كبيرة اقتصايدة وأمنية وسياسية لا يجوز ان يترك البلد بهذا الوضع". وأضاف "نريد تشكيل حكومة اختصاصيين غير سياسية لادارة البلد اقتصاديا واجتماعيا".