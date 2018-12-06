شربل: الأجهزة الامنية آخر جسر وآخر عمود في بناء الدولة اللبنانية

أكد الوزير السابق ​مروان شربل​ أن "حسرتي وقهري على على ​شعبة المعلومات​ ذات الإنجازات الامنية لانه تم "تغطيسها" بسبب التدخل السياسي"، مشيراً الى أنه "اما هذه الدولة تثبت وجودها وتكشف عن ما حصل حقا في ​الجاهلية​ وتفتح تحقيقا".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح شربل أن "ما حصل اليوم حصل مع رئيس حزب "التوحيد العربي" ​وئام وهاب​، غدا قد يحصل مع احد آخر"، لافتاً الى ان "​القوى الامنية​ قامت بواجبها على أكمل وجه بما تم تكليفها به بناء على اشرة ​النيابة العامة​".

وشدد على "انني حريص على قوى الامن لأنني ابن قوى الامن".

ولفت شربل الى أنه "أثاء وجودي في ​حكومة​ ​نجيب ميقاتي​ كوزيرا للداخلية عانيت كثيرا من التدخل السياسي في مختلف شؤون الوزارة، وصارت الفكرة عند الناس انه اذا كان المواطن سنيا يلجىء لشعبة المعلومات واذا كان شيعيا يلجأ الى ​الأمن العام​ واذا كان مسيحيا يلجىء الى ​الجيش​".

واعتبر ان "الأجهزة الامنية آخر جسر وآخر عمود في بناء ​الدولة اللبنانية​".