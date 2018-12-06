زلزال بقوة 5.7 درجات يضرب جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين

محمد اسماعيل - القاهرة - جاكرتا - (د ب أ): ضرب زلزال بقوة 4.5 درجات على مقياس ريختر جزيرتي لومبوك وبالي الإندونيسيتين صباح اليوم الخميس. ولم ترد تقارير فورية عن حدوث أضرار. وبلغ عمق مركز الزلزال 10 كيلومترات تحت سطح الأرض وعلى بعد 23 كيلومترا شمال غربي مدينة ماتارام. ولقي أكثر من 560 شخصا حتفهم في لومبوك بعد سلسلة من الزلازل دمرت منازل في أغسطس الماضي.

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