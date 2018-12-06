قطر تعلن انسحابها من منظمة أوبك يناير المقبل

أعلن سعد الكعبي وزير الدولة لشؤون الطاقة، أن قطر ستنسحب من منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك اعتباراً من يناير 2019، حيث قال الوزير القطري في مؤتمر صحفي إنه جرى إبلاغ أوبك بقرار انسحاب قطر من المنظمة.

وأوضح الكعبي أن قرار انسحاب قطر من أوبك يرجع لأسباب فنية واستراتيجية، وليس لأسباب سياسية، حيث جاء بعد مراجعة سبل تحسين الدور الدولي والاستراتيجية طويلة الأجل، وأن قطر ترى أن من المهم التركيز على السلعة الأولية التي تبيعها وهي الغاز الطبيعي.

كما أشار الوزير إلى أن قطر تعتمد على إنتاج الغاز في حين يبلغ انتاجها من النفط 600 ألف برميل يوميا فقط، مضيفا أن تأثير قطر على قرارات إنتاج نفط أوبك "محدود" وأنها ستواصل الالتزام بجميع التعهدات مثل أي دولة خارج أوبك.

وتابع الكعبي أن قرار الانسحاب من أوبك "لم يكن سهلا"، خصوصا وأنها ظلت عضوا في المنظمة طوال 57 عاما.