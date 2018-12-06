قرقاش: انسحاب قطر من أوبك دليل على انحسار نفوذها

قال وزير الدولة للشؤون الخارجية بالإمارات أنور قرقاش، إن قرار قطر بالانسحاب من منظمة أوبك، دليل على انحسار نفوذ الدوحة في ظل ما تعانيه من عزلة، متوقعا أن تبدأ وسائل الإعلام القطرية بالهجوم على المنظمة.

وكتب قرقاش عبر حسابه بموقع "تويتر": "البعد السياسي للقرار القطري بالانسحاب من أوبك، إقرارٌ بانحسار الدور والنفوذ، في ظل عزلة الدوحة السياسية".

وأضاف قائلًا: "الشق الاقتصادي للانسحاب أقل أهميةً، ولا يبرر القرار في هذا التوقيت، توقعوا بدء هجوم المنصات الإعلامية القطرية على أوبك".

وأعلنت قطر، أمس الاثنين، أنها ستنسحب من منظمة الدول المنتجة والمصدرة للبترول أوبك في يناير 2019.