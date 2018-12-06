برشلونة يسحق ليونيسا ويتأهل لثمن نهائي كأس الملك

القدس - بواسطة محمد عز العرب - تأهل فريق برشلونة للدور ثمن النهائي بعد فوزه على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا برباعية مقابل هدف للأخير، ضمن إياب دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بفوز الفريق الكاتالوني بهدف يتيم.

وسجل رباعية برشلونة كل من اللاعبين منير الحدادي، دينيس سواريز (هدفان) ومالكوم دي أوليفيرا، وفي المقابل سجل هدف ليونيسا الوحيد اللاعب جوسيب سينيي.

وظهر الضيوف بمستوى مفاجئ في الدقائق الأولى من اللقاء، إذ فرض سيطرته ونجح في الاستحواذ على الكرة في وسط ملعب برشلونة.

وأنقذ ياسبر سيليسين فريقه من فرصة محققة لمهاجم ليونيسا، الذي استغل غياب الرقابة، ليتوغل داخل المنطقة ولكن كان الحارس الهولندي بالمرصاد لتسديدته.

واستعاد البارسا زمام الأمور سريعا وصعد بالكرة إلى مناطق المنافس، الذي بدا منظما إلى حد كبير، ولكنه لم يصمد كثيرا أمام سرعة ودقة الثلاثي الهجومي لبرشلونة.

ومن أول تسديدة على المرمى من جانب أصحاب الأرض، وضع منير الحدادي الفريق الكاتالوني في المقدمة، بتسديدة رائعة من خارج المنطقة اخترقت الشباك، ليعلن بها عن الهدف الأول في الدقيقة 18.

وواصل البلوغرانا ضغطه الهجومي، مستفيدا من صحوة وسط الملعب الذي تولى مقاليد اللعب، ومع الدقيقة 26 نجح دينيس سواريز في إضافة الهدف الثاني من عمل فردي انتهى بتسديدة متقنة داخل الشباك.

وأظهر مالكوم وسواريز والحدادي رغبتهم في خطف الأضواء وتقديم كل شيء لإقناع المدرب في لقاء اليوم، فقد استغل الأول مهارته وسرعته في المرور من المدافعين على الجانب الأيسر، بينما كون سواريز جبهة قوية رفقة ألينيا في الوسط.

وقبل نهاية الشوط الأول وضع البرازيلي مالكوم بصمته لإحراز الهدف الثالث بضربة رأسية من كرة عرضية نفذها راكيتيتش، ليكمل صناعته لـ3 أهداف.

وانخفض الأداء بعض الشيء لدى برشلونة، إذ ضمن فالفيردي نتيجة اللقاء، وقرر الدفع بسيرجيو بوسكيتس وكليمونت لينجليت بدلا من راكيتيتش وسميدو، بينما حاول لاعبي ليونيسا تقليص الفارق، ولكن دون محاولة جدية على المرمى.

ووسط حالة من عدم التركيز في خط دفاع أصحاب الأرض، تمكن ليونيسا من تسجيل هدفا شرفيا في كامب نو عن طريق سيني، الذي حول كرة عرضية داخل الشباك أمام أنظار لاعبي البارسا.

وأشرك فالفيردي لاعبه ريكي بويج بدلا من أوريول بوسكيتس، ومع دخوله أضفى لاعب الوسط الشاب الحيوية من جديد للفريق بقدرته على صناعة اللعب والتحكم في الكرة.

وكاد مالكوم أن يسجل الهدف الرابع لبرشلونة في الدقيقة 65، بعدما تخطى مدافع ليونيسا بلقطة فنية، ولكنه لم يحسن التعامل مع الكرة في الأمتار الأخيرة.

وعاد دينيس سواريز مجددا للصورة بإحراز الهدف الرابع، بعدما تلقى تمريرة سحرية من بويج الذي وضعه أمام المرمى، ليعلن عن رابع أهداف الفريق.

وظل برشلونة مسيطرا على اللقاء طولا وعرضا على المباراة، كما أضاع لاعبيه العديد من الفرص، ولكن جاءت الأخبار السيئة لفالفيردي بخروج ماركوم دي أوليفيرا من المباراة بسبب الإصابة، بعد استنفاذ التغييرات الثلاثة.