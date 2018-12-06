مانشستر يونايتد وآرسنال يفترقان بالتعادل

القدس - بواسطة محمد عز العرب - انتهت مباراة القمة بين فريقي مانشستر يونايتد وآرسنال بالتعادل الإيجابي بنتيجة هدفين لكل منهما، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا "الشياطين الحمر" كل من اللاعبين أنتوني مارسيال وجيسي لينغارد، وفي المقابل سجل هدفي "المدافعجية" اللاعبين شكودرن موستافي وماركوس فاوستينو روخو (ذاتي).

وبهذا التعادل رفع آرسنال رصيده من النقاط إلى 31 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري، في حين أصبح برصيد مانشستر يونايتد 23 نقطة وهو يحتل المركز الثامن.

وبدأ مانشستر يونايتد المباراة بشكل جيد، وتمكن من تهديد مرمى آرسنال بتسديدة من راشفورد في مكان وقوف الحارس الألماني بيرند لينو، لكن الفريق الضيف سرعان ما بدأ يفرض سيطرته على وسط الملعب، دون أن يتمكن من تشكيل الخطورة المطلوبة على مرمى صاحب الضيافة.

وفي الدقيقة 26، رفع لوكاس توريرا ركلة ركنية تابعها غير المراقب موستافي برأسه في مكان وقوف الحارس الإسباني دافيد دي خيا، الذي فشل بغرابة في السيطرة عليها لتفلت من يديه، وتجتاز خط المرمى قبل أن يشتتها الإسباني الآخر أندير هيريرا.

ونجح يونايتد في معادلة النتيجة بالدقيقة 30، عندما نفذ الأرجنتيني روخو ركلة حرة تصدى لها لينو قبل أن تصل إلى هيريرا الذي مررها بإتقان إلى المندفع مارسيال الذي وضعها قوية زاحفة في الشباك.

واضطر آرسنال لإجراء تبديل اضطراري بعد إصابة مدافعه روب هولدينغ الذي دخل مكانه ستيفان ليتشتشتاينر، وتوترت الأجواء قليلا بعدما رفع الحكم البطاقة الصفراء 5 مرات بالدقائق السبع الأخيرة من الشوط الأول.

وأرغمت الإصابة أرون رامزي على مغادرة تشكيلة آرسنال بين الشوطين ليدخل مكانه مخيتريان، ثم جاء الدور على يونايتد ليقوم بتبديل اضطراري دخل على أثره لوكاكو مكان المصاب مارسيال.

وتمكن آرسنال من استعادة تقدمه في الدقيقة 68، عندما فشل روخو في السيطرة على الكرة ليخطفها منه مخيتريان ويضعها أمام المرمى إلى البديل ألكسندر لاكازيت، وحاول روخو تعويض خطئه من خلال إبعاد الكرة لكنه اصطدمت بقدم المهاجم الفرنسي وأكملت مسيرها نحو المرمى.

وعادل يونايتد النتيجة بعد دقيقة واحدة، عندما استغل لينغارد تردد دفاع آرسنال ليضع الكرة بأناقة في الشباك.

وأهدر أرسنال مجموعة من الفرص الخطيرة، فأبعد دي خيا ببراعة محاولة أوباميانغ إثر تمريرة من سياد كولاسيناتش في الدقيقة 71، وبعدها بدقيقة عندما أطاح مخيتريان بالكرة فوق المرمى من مسافة قصيرة.

ودخل مروان فيلايني تشكيلة يونايتد بدلا من روخو، وسدد أوباميانغ كرة بعيدة تألق دي خيا في إبعادها، قبل أن يشرك مورينيو لاعبه الفرنسي بوغبا مكان لينغارد.

وألغى الحكم هدفا لآرسنال في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع بسبب تسلل صاحبه مخيتريان.