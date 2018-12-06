تشيلسي يسقط أمام وولفرهامبتون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق تشيلسي مباراته الخارجية أمام وولفرهامبتون بهدفين مقابل هدف، ضمن أحداث الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز هدفا أصحاب الأرض كل من اللاعبين راؤول خيمينيز ودييغو غوتا، وفي المقابل سجل هدف تشيلسي الوحيد اللاعب روبن لوفتوس تشيك.

وبهذا الفوز رفع وولفرهامبتون رصيده من النقاط إلى 19 نقطة وهو يحتل المركز الثاني عشر، في حين تجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة وهو يحتل المركز الرابع.

أول خطورة في المباراة، كانت عن طريق تشيلسي في الدقيقة 6، بعد عرضية أرضية من كانتي إلى هازارد داخل منطقة الجزاء، الذي سددها بقوة، ولكن الحارس روي باتريسيو تمكن من الإمساك بها.

وحاول موراتا من مجهود فردي، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 12، ولكنها تذهب فوق العارضة، ويعود لوفتوس تشيك بتسديدة في الدقيقة 18 من خارج المنطقة، بعد تمريرة من هازارد، وتصطدم بالمدافع كوادي لتسكن شباك وولفرهامبتون، معلنًا عن هدف تشيلسي الأول.

وكاد البلوز أن يحرز الهدف الثاني من ضربة حرة مباشرة في الدقيقة 23، ولكن روي باتريسيو يتألق ويخرجها بنجاح، ليرد أصحاب الأرض في الدقيقة 27، بعرضية من الجانب الأيمن عن طريق فيناجري على رأس راؤول خيمينيز الذي يرسلها بعيدة عن المرمى.

وعاد فيناجري بعرضية جديدة على رأس خيمينيز، ولكن هذه المرمى تذهب فوق العارضة في الدقيقة 35، ليرد هازارد بتمريرة رائعة من فوق المدافعين، ليرسل ويليان في حالة انفراد، ولكنه يتأخر في التسديد، ويأتي رايان بينيت ويخرجها لركنية، لينتهي الشوط الأول بتقدم البلوز.

وكان الشوط التاني، شاهدا على أول فرصة خطيرة في الدقيقة 46، بعد تمريرة هازارد إلى تشيك، الذي أرسل عرضية أرضية يفشل موراتا في الوصول إليها، ليعود نفس المهاجم بضربة رأسية غريبة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 48، بعد عرضية ازبيلكويتا.

وفي الدقيقة 55 يظهر ويليان بعد تمريرة طويلة رائعة من فابريغاس، الذي سيطر عليها، ولكنه يسددها بعيدة عن المرمى، وكان كانتي قريبا من إحراز الهدف الثاني، بتسديدة قوية في الدقيقة 57 من خارج منطقة الجزاء، ولكنها مرت بجانب القائم الأيمن.

وفي أول هجمة لأصحاب الأرض في الشوط الثاني، وبعد تمريرة من جيبس وايت، يتمكن راؤول خيمينيز من تسديدة الكرة بقوة في شباك تشيلسي، معلنًا عن التعادل لوولفرهامبتون في الدقيقة 59.

وينتفض وولفرهامبتون في الدقيقة 63، ليتمكن موتينيو من التمرير لدوهيرتي، الذي يقوم بعرضية إلى دييغو غوتا، الذي يسكنها في شباك كيبا بنجاح، معلنًا عن تقدم أصحاب الأرض.

وحتى الدقيقة 78 لم يظهر تشيلسي، إلا في محاولة خطيرة من هازارد، بعد المرور من الجبهة اليسرى، وتسديدة كرة قوية فوق عارضة ريو باتريسيو، وكاد فابريغاس أن يحرز التعادل بتسديدة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 87، ولكنها تخرج فوق العارضة.