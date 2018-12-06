شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة الاحتجاجات.. فرنسا تلغي ضريبة الوقود والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

قررت الرئاسة الفرنسیة، أمس الأربعاء، في بيان رسمي إلغاء الزيادات المفروضة مؤخراً على ضريبة الوقود والمحروقات.

وأكدت الرئاسة الفرنسیة أن الزيادة ّ تعد ملغاة، وأن القرار لا يعني التعلیق أو الإيقاف المؤقت للزيادات الضريبیة.

جاء ذلك بعد تصريحات لرئیس الوزراء الفرنسي إدوارد فیلیب أكد خلالھا أن استقرار البلاد ھو الأھم، وأن حكومته مستعدة لإلغاء الزيادة الضريبیة في حال لم تتوصل لحل مع المحتجین.