شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة الاحتجاجات.. فرنسا تلغي ضريبة الوقود والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
قررت الرئاسة الفرنسیة، أمس الأربعاء، في بيان رسمي إلغاء الزيادات المفروضة مؤخراً على ضريبة الوقود والمحروقات.
وأكدت الرئاسة الفرنسیة أن الزيادة ّ تعد ملغاة، وأن القرار لا يعني التعلیق أو الإيقاف المؤقت للزيادات الضريبیة.
جاء ذلك بعد تصريحات لرئیس الوزراء الفرنسي إدوارد فیلیب أكد خلالھا أن استقرار البلاد ھو الأھم، وأن حكومته مستعدة لإلغاء الزيادة الضريبیة في حال لم تتوصل لحل مع المحتجین.
شكرا لقرائتكم خبر عن بعد موجة الاحتجاجات.. فرنسا تلغي ضريبة الوقود على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة صحيفة تواصل وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي صحيفة تواصل ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .