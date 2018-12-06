شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن اصطدام طائرتين عسكريتين أمريكيتين قبالة سواحل اليابان والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- نشر قبل 1 دقيقة - 2:26 صباحًا, 6 ديسمبر 2018 م
المناطق - الرياض
أعلن مسؤولون أمريكيون عن فقدان سبعة من أفراد الجيش الأميركي بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية في الأجواء قبالة ساحل اليابان.
ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر في بيان عن الحادث.
وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طرازكي.سي-130 التي تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.
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