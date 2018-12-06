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شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب طهران: لا نخشى المدفع والدبابة والان نبدء بالتفاصيل
احتجاجات عمالية بالأحواز متزامنة مع تظاهرات بجامعات إيران (متداول)
احتجاجات عمالية بالأحواز متزامنة مع تظاهرات بجامعات إيران (متداول)
وتظاهر طلاب الجامعة التقنية بطهران وجامعتي سهند في تبريز ونوشيرواني في مدينة بابول.
وفي العاصمة طهران، قاوم طلاب الجامعة التقنية عناصر الباسيج الذين كانوا يعتزمون تعطيل التجمع، ودخلوا في مواجهة معهم، وردد الطلاب: ليطلق سراح العامل المسجون، ليطلق سراح الطالب المسجون، لا يؤثر فينا استخدام المدفع والدبابة والرشاش، أطلقوا سراح المعلم الحقيقي، نصر من الله وفتح قريب، والموت لهذه الحكومة المخادعة للناس.
وكان الطلاب في جامعة نوشيرواني بمدينة بابول يحملون في تجمعهم الاحتجاجي أوراقا مكتوبا عليها: أوقفوا قمع الطلاب، الطالب يموت، ولا يقبل الذل.
وفي جامعة سمنان للعلوم الطبية، احتج مجموعة من الطلاب أثناء وصول روحاني إلى قاعة الجامعة وهم يرددون شعار: «أجب يا روحاني بشأن التضخم والغلاء».
وبمناسبة يوم الطالب الجامعي، احتج طلاب من كلية العلوم الاجتماعية بجامعة طهران وجامعة رازي في كرمانشاه وسيرجان للعلوم الطبية على إجراءات النظام القمعي تجاه الطلاب. وردد الطلاب في جامعة رازي شعارات لدعم العمال المضربين: «ليتحد الطالب والعامل والمعلم، من خراسان إلى طهران، المدرسون في السجن، ليطلق سراح المعلم المسجون.
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