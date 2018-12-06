انت الان تتابع التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ ص

انتهت قمة الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر يونايتد وأرسنال بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم، مساء الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد». دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، اللقاء بعدد كبير من التغييرات عن تشكيلته الأخيرة أمام ساوثهابتون في الجولة الماضية، حيث دفع بكل من: كريس سمولينج، وماركوس روخو، وماتيو دارميان، وديوجو دالوت، وأنتوني مارسيال، وإريك بايلي، بدلًا من ماكتوميناي، ولوك شو، وأشلي يونج، وبول بوجبا، وروميلو لوكاكو، وفيل جونز.

وترجم أرسنال سيطرته على مجريات اللعب بالتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق شكوردان موستافي، وتمكن أنتوني مارسيال من تعديل النتيجة في الدقيقة 30. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الشياطين الحمر نسبيًا لكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت تمكن من إعادة التقدم للمدفعجية في الدقيقة 68، وجاء الرد سريعًا عن طريق جيسي