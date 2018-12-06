التعادل يحسم قمة مانشستر يونايتد وأرسنال

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٤٠ ص
انتهت قمة الجولة الـ15 بالدوري الإنجليزي الممتاز، بين مانشستر يونايتد وأرسنال بتعادل الفريقين بهدفين لكل منهما، خلال اللقاء الذي أقيم، مساء الأربعاء، على ملعب «أولد ترافورد». دخل البرتغالي جوزيه مورينيو، اللقاء بعدد كبير من التغييرات عن تشكيلته الأخيرة أمام ساوثهابتون في الجولة الماضية، حيث دفع بكل من: كريس سمولينج، وماركوس روخو، وماتيو دارميان، وديوجو دالوت، وأنتوني مارسيال، وإريك بايلي، بدلًا من ماكتوميناي، ولوك شو، وأشلي يونج، وبول بوجبا، وروميلو لوكاكو، وفيل جونز.
وترجم أرسنال سيطرته على مجريات اللعب بالتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق شكوردان موستافي، وتمكن أنتوني مارسيال من تعديل النتيجة في الدقيقة 30. وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الشياطين الحمر نسبيًا لكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت تمكن من إعادة التقدم للمدفعجية في الدقيقة 68، وجاء الرد سريعًا عن طريق جيسي
وترجم أرسنال سيطرته على مجريات اللعب بالتقدم بالهدف الأول في الدقيقة 26 عن طريق شكوردان موستافي، وتمكن أنتوني مارسيال من تعديل النتيجة في الدقيقة 30.
وفي الشوط الثاني، تحسن أداء الشياطين الحمر نسبيًا لكن الفرنسي ألكسندر لاكازيت تمكن من إعادة التقدم للمدفعجية في الدقيقة 68، وجاء الرد سريعًا عن طريق جيسي لينجارد في الدقيقة 69 من عمر المباراة.
بهذه النتيجة رفع أرسنال رصيده إلى 36 نقطة متراجعًا للمركز الخامس، بفارق الأهداف عن الرابع تشيلسي، وارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الثامن بجدول ترتيب المسابقة.
وحقق فريق ولفرهامبتون مفاجأة كبيرة بعد فوزه على تشيلسي بهدفين مقابل هدف في اللقاء الذي جمع بينهما، مساء الأربعاء، على ملعب «مولينيو».
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