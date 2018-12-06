إصابة شخصين في حريق التهم مصنع ملابس بالقليوبية

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:هيثم بطاح ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٦ ص

السيطرة على حريق - أرشيفية

أصيب شاب وربة منزل، إثر حريق شب فى مصنع ملابس بقرية حلابة التابعة لمركز قليوب، فى محافظة القليوبية، وتمكنت قوات الحماية المدنية وسيارات الإطفاء من السيطرة على الحريق ومنع امتداد النيران وتحرير محضر بالواقعة. تلقى اللواء رضا طبلية، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمود عقل، رئيس مباحث مركز شرطة قليوب، بشأن بلاغ ورد إلى مركز الشرطة من الأهالى بنشوب حريق فى مصنع للملابس بقرية حلابة، وتم إخطار اللواء علاء فاروق، مدير إدارة البحث الجنائى، والعميد يحيى راضى رئيس المباحث الجنائية.

على الفور، انتقلت قيادات المركز إلى موقع الحريق، وتم الدفع بـ3 سيارات إطفاء، وسيارة إسعاف، ونجحت قوات الإطفاء فى السيطرة على النيران ومنع امتدادها إلى المنازل المجاورة، وبالمعاينة والفحص، تبين أن الحريق شب فى مصنع للملابس كائن فى عقار مكون من 4 طوابق، يقع المصنع المنكوب فى الطابق الثانى منها، واندلعت