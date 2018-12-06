انت الان تتابع تركي آل شيخ يعلن عن صفقة جديدة لـ«بيراميدز» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد حسن صيام ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٣٣ ص

تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة بالمملكة العربية السعودية، وئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، والرئيس الشرفي السابق للنادي الأهلي ومالك نادي بيراميدز عن تعاقد النادي الأزرق مع إيريك تراوري، لاعب المقاصة لمدة 3 مواسم. ونشر آل شيخ عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» صورة اللاعب ممسكا بعقود انضمامه للفريق، وكتب: «مبروك». كان مصدر بنادي مصر المقاصة قد كشف لـ«التحرير»، الأربعاء، أن نادي بيراميدز نجح في الحصول على خدمات إيريك تراوي، لاعب وسط الفريق مقابل 3 ملايين يورو، أي ما يعادل 60 مليون جنيه مصري.

ويقدم إيريك تراوري، لاعب الفريق الفيومي البالغ من عمر 22 عامًا، مستويات قوية مع المقاصة في آخر موسمين، وبات من أهم اللاعبين المحترفين في الدوري المصري، إذ يجيد التحرك في كل أرجاء الملعب، ويجيد اللعب في مركز صناعة اللعب والجناحين والارتكاز. وشارك تراوري مع مصر المقاصة في 17 مباراة خلال الموسم الجاري