انت الان تتابع التعبير عن مشاعره تحدٍّ كبير.. القوس الغاضب المغامر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عندما تفرح امرأة القوس يظهر ذلك عليها، وعندما تكون حزينة وحائرة يلاحظ من حولها، حيث ستذرف الدموع، لكن عند شعورها بالغضب لن يظهر ذلك كثيرا حيث لا تستطيع التعبير

القوس الفكاهي، المليء بالمشاعر، والمحب للحياة الحرية، والمشاهد للجوانب العميقة من المواقف والتجارب التي يمر بها، لكن هناك نقطة يجب أخذها بعين الاعتبار وأن التعبير عن مشاعره يمثل تحديا كبيرا، وقد يعبر عنها بالضحك، ولكن حينما يستجمع شجاعته فإنه مشاعره تفيض بكل صراحة وأمانة، وبالطبع هذا الأمر لا يحدث إلا في مرات قليلة لأن القوس بطبعه كتوم، كما يمكنك المراهنة على أنه مهما تضخمت آلامه أو غضبه في الوقت الحالي، سيقاوم ذلك بأمور أكثر متعة، ويمكنك معرفة كيف يعبر القوس عن مشاعره حسبما ذكر موقع LoveToKnow.

1- سعادته ظاهرة عندما تفرح امرأة القوس يظهر ذلك عليها، وعندما تكون حزينة وحائرة يلاحظ من حولها، حيث ستذرف الدموع، لكن عند شعورها بالغضب لن يظهر ذلك كثيرا، حيث لا تستطيع التعبير جيدا، ولا تتخطى الحدود المألوفة، ولكن هذا لا يعني احتفاظها بمشاعر الغضب لفترات طويلة بل يتحول فيما بعد إلى سعادة وتفاؤل وتعود

1- سعادته ظاهرة

عندما تفرح امرأة القوس يظهر ذلك عليها، وعندما تكون حزينة وحائرة يلاحظ من حولها، حيث ستذرف الدموع، لكن عند شعورها بالغضب لن يظهر ذلك كثيرا، حيث لا تستطيع التعبير جيدا، ولا تتخطى الحدود المألوفة، ولكن هذا لا يعني احتفاظها بمشاعر الغضب لفترات طويلة بل يتحول فيما بعد إلى سعادة وتفاؤل وتعود شخصيتها اللطيفة من جديد.2- مشاعره فياضة في الحب

على الرغم من أن القوس لا يظهر مشاعره بسهولة، فإنه في الحب يظهر ما يشعر به دون تخمين ذلك، وهذا الأمر يحدث فقط في حالة التأكد من اختيارهم الشخص الصحيح.. يهمك أن تعرف ما تحتاجه أنثى القوس في العمل.3- حزنه عميق

عندما تفرح امرأة القوس يظهر ذلك عليها، وعندما تكون حزينة وحائرة يلاحظ من حولها، حيث ستذرف الدموع، لكن عند شعورها بالغضب لن يظهر ذلك كثيرا، حيث لا تستطيع التعبير جيدا، ولا تتخطى الحدود المألوفة، ولكن هذا لا يعني احتفاظها بمشاعر الغضب لفترات طويلة بل يتحول فيما بعد إلى سعادة وتفاؤل وتعود شخصيتها اللطيفة من جديد.على الرغم من أن القوس لا يظهر مشاعره بسهولة، فإنه في الحب يظهر ما يشعر به دون تخمين ذلك، وهذا الأمر يحدث فقط في حالة التأكد من اختيارهم الشخص الصحيح.. يهمك أن تعرف ما تحتاجه أنثى القوس في العمل. من المعروف قدرة الرجال على إخفاء حزنهم ولا يعبرون عنه سوى للأشخاص الموثوق فيهم، لكن نساء القوس يستطعن التعبير عن حزنهن، فملامحهن تعكس ذلك بشدة، وفي بعض الأحيان لا تفعل ذلك بل يرى الاثنان أنه من الأفضل استكشافهما ومعرفة آلامهما دون الحديث عن ذلك. نظرا للطبيعة المتفائلة لبرج القوس، فإن حزنه لا يدوم طويلا، كما يستطيع تجنب الأشخاص المسببين للحزن، ويصل الأمر إلى الاستغناء عنهم، وذلك للتخلص من أي ذكريات أو مشاعر تسبب الألم.. واعرف طريقة تعبير أنثى القوس عن حبها وأبرز صفاتها الأخرى.

4- غضبه كالبركان الثائر

يعبر رجل القوس عن غضبه بقول بعض الألفاظ، والصراخ، وقد يصل الأمر إلى الضرب، وبعدما ينتهي هذا الغضب يبدأ في الضحك ويعود إلى شخصيته العادية، أما فتاة القوس فقد ترمي بعض الكلمات المؤذية لمن أمامها في لحظات غضبها، وفي تلك الحالة من الأفضل تجنب القوس وقت الغضب وتجاهل ما يحدث منه لفترة من الزمن.. يهمك أن تعرف عيوب ومميزات رجل القوس.5- الخوف مغامرة

ولأن حياة القوس مغامرة، فإن القوس لا يعرف الخوف بل يجده مثيرا، ينجذب إلى الأشياء المثيرة، ولا يكف عن البحث عن كل شيء غامض ومحفوف بالمخاطر، ولأن الحياة مغامرة لبرج القوس.. اعرف الوظائف التي تناسبه.6- التعامل مع المشاعر المؤلمة للآخرين

غالبا ما ينعزل القوس في حالة وجود المشاعر المؤلمة، ولكن بعد التفكير قليلا يقول لنفسه: "أنت بخير، كل شيء سيصبح أفضل وعليك المضي قدما، كما يشجع نفسه: (لقد تمكنت من الوصول إلى أسوأ من هذا في الماضي، لذا يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا الأمر، فكل شيء يحدث لسبب، ولقد عانى آخرون بما هو أسوأ)".. هناك بعض الأسرار يجب معرفتها للتعامل مع برج القوس.. اعرفها من هنا.7- التعبيرات العاطفية المختلفة

تختلف التعبيرات العاطفية لبرج القوس على حسب تعامله مع الأبراج، حيث سيكون القوس أجمل وأكثر توازنا ودبلوماسية في التعبير عن عواطفه مع الميزان، في حين أنه مع العقرب سيكون أكثر هدوءًا وأكثر انتقاما في التعبير عن شعوره. وبالمثل بالنسبة لتعامل القوس مع القوس سيكون أكثر تحفظا في التعامل مع عواطفه.. إذا كنت برج الاسد وشريكك القوس.. اعرف اسرار العلاقة بينكما. يعبر رجل القوس عن غضبه بقول بعض الألفاظ، والصراخ، وقد يصل الأمر إلى الضرب، وبعدما ينتهي هذا الغضب يبدأ في الضحك ويعود إلى شخصيته العادية، أما فتاة القوس فقد ترمي بعض الكلمات المؤذية لمن أمامها في لحظات غضبها، وفي تلك الحالة من الأفضل تجنب القوس وقت الغضب وتجاهل ما يحدث منه لفترة من الزمن.. يهمك أن تعرف عيوب ومميزات رجل القوس.ولأن حياة القوس مغامرة، فإن القوس لا يعرف الخوف بل يجده مثيرا، ينجذب إلى الأشياء المثيرة، ولا يكف عن البحث عن كل شيء غامض ومحفوف بالمخاطر، ولأن الحياة مغامرة لبرج القوس.. اعرف الوظائف التي تناسبه.غالبا ما ينعزل القوس في حالة وجود المشاعر المؤلمة، ولكن بعد التفكير قليلا يقول لنفسه: "أنت بخير، كل شيء سيصبح أفضل وعليك المضي قدما، كما يشجع نفسه: (لقد تمكنت من الوصول إلى أسوأ من هذا في الماضي، لذا يجب أن تكون قادرًا على التعامل مع هذا الأمر، فكل شيء يحدث لسبب، ولقد عانى آخرون بما هو أسوأ)".. هناك بعض الأسرار يجب معرفتها للتعامل مع برج القوس.. اعرفها من هنا.تختلف التعبيرات العاطفية لبرج القوس على حسب تعامله مع الأبراج، حيث سيكون القوس أجمل وأكثر توازنا ودبلوماسية في التعبير عن عواطفه مع الميزان، في حين أنه مع العقرب سيكون أكثر هدوءًا وأكثر انتقاما في التعبير عن شعوره. وبالمثل بالنسبة لتعامل القوس مع القوس سيكون أكثر تحفظا في التعامل مع عواطفه.. إذا كنت برج الاسد وشريكك القوس.. اعرف اسرار العلاقة بينكما. القوس عاطفي، ومزاجي، يحب التفاؤل والإيجابية، عاطفي إلى حد ما، ويتعلم من كل تجربة يخوضها، لذا لا تستهن بهذا البرج.





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