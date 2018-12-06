انت الان تتابع أيمن يونس يطالب اتحاد الكرة بوقفة ضد عبدالحفيظ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:سعد الدين محمود ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٠ ص

أيمن يونس

طالب أيمن يونس، نجم نادي الزمالك السابق، بضرورة أن يكون هناك وقفة ضد تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلى، مشددًا أن الاتحاد المصري لكرة القدم يجب أن يتدخل حتى لا تتفاقم الأمور. وخطف الأهلي فوزًا مثيرًا، على الجونة، بنتيجة 2-1 خلال اللقاء الذي أقيم بينهما، مساء الأربعاء، ضمن مباريات الجولة السابعة ببطولة الدوري المصري الممتاز. وقال يونس، خلال تواجده بالاستوديو التحليلي لقناة «ON Sport»: «تصريحات سيد عبدالحفيظ عقب كل مباراة، يجب أن يكون لها وقفة بشكل سريع من الجبلاية لأنها تضر ببطولة الدوري، وتتسبب في أزمات بلا داع».

ووجه لاعب منتخب مصر السابق، رسالة لسيد عبدالحفيظ، قائلًا: «بطولة الدوري المصري لها منظومة وأشخاص يديرونها ولهم احترامهم، وعليه أن يدرك دوره كمسؤول في ناد كبير». مدير الكرة بالقلعة الحمراء، صرح عقب مباراة الجونة، مساء الأربعاء، قائلًا: «خليك هادي وبارد، الليلة طويلة والسنة بعيدة، هتتكلم