انت الان تتابع أمير مرتضى لعبدالحفيظ: ركز في أزمات الخطيب وغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ ص
أمير مرتضى
رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التي انتقد فيها اختيارات لجنة الحكام في مباريات الفريق الأبيض. وكان سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، قد خرج في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة فريقه أمام بتروجيت، لينتقد بعض الأمور الخاصة بتعيين بعض الحكام لمباريات نادي الزمالك، مؤكدًا أن مباريات الزمالك تقتصر على 4 أشخاص فقط وهم محمد عادل، وأمين عمر، وابراهيم نور الدين، ومحمد الحنفي.
وتحدث أمير مرتضى في تصريحات إذاعية، الأربعاء، قائلًا: «الزمالك لن يهتز أو يتأثر على الإطلاق بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها سيد عبدالحفيظ، ضد الزمالك ولجنة الحكام، فتلك النوعية من التصريحات أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن، ولن تقف عائقا لهدف الزمالك في التتويج بالدوري». وأضاف: «هذه التصريحات
وتحدث أمير مرتضى في تصريحات إذاعية، الأربعاء، قائلًا: «الزمالك لن يهتز أو يتأثر على الإطلاق بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها سيد عبدالحفيظ، ضد الزمالك ولجنة الحكام، فتلك النوعية من التصريحات أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن، ولن تقف عائقا لهدف الزمالك في التتويج بالدوري».
وأضاف: «هذه التصريحات لا نركز معها ولا نهتم بها، لأن الهدف منها معروف في هذا التوقيت، في ظل مسيرة انتصارات الزمالك على الصعيد المحلي، وعلى سيد عبدالحفيظ التركيز مع فريقه وليس مع الزمالك وانتصاراته التي يحققها، تصريحاته تزيد الاحتقان والتعصب بين الجماهير».
واختتم: «هناك العديد من المشاكل والأزمات داخل الأهلي، ولم يخرج مسئول من الزمالك للحديث عن الخلافات بين محمد فضل وحسام غالى مع هيثم عرابي، والأزمات بين محمود الخطيب و العامرى فاروق، وعدم وجود مدير فنى حالى للفريق».
شكرا لقرائتكم خبر عن أمير مرتضى لعبدالحفيظ: ركز في أزمات الخطيب وغالي على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة التحرير الإخبـاري وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي التحرير الإخبـاري ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .