انت الان تتابع أمير مرتضى لعبدالحفيظ: ركز في أزمات الخطيب وغالي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:علي الزيني ٠٦ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٠ ص

أمير مرتضى

رد أمير مرتضى منصور، المشرف العام على الكرة في نادي الزمالك، على تصريحات سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، التي انتقد فيها اختيارات لجنة الحكام في مباريات الفريق الأبيض. وكان سيد عبدالحفيظ، القائم بأعمال مدير الكرة بالأهلي، قد خرج في تصريحات تلفزيونية بعد مباراة فريقه أمام بتروجيت، لينتقد بعض الأمور الخاصة بتعيين بعض الحكام لمباريات نادي الزمالك، مؤكدًا أن مباريات الزمالك تقتصر على 4 أشخاص فقط وهم محمد عادل، وأمين عمر، وابراهيم نور الدين، ومحمد الحنفي.

وتحدث أمير مرتضى في تصريحات إذاعية، الأربعاء، قائلًا: «الزمالك لن يهتز أو يتأثر على الإطلاق بالتصريحات الغريبة التي أدلى بها سيد عبدالحفيظ، ضد الزمالك ولجنة الحكام، فتلك النوعية من التصريحات أصبحت قديمة وعفى عليها الزمن، ولن تقف عائقا لهدف الزمالك في التتويج بالدوري». وأضاف: «هذه التصريحات