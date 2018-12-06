أ ف ب: اصطدام طائرتين أمريكيتين خلال التزود بالوقود في الجو قبالة اليابان

جدة - عمرو شويل متابعات - الخليج 365

وأفادت وكالة الأنباء الفرنسية أ ف ب أن طائرتين أمريكيتين اصطدما خلال التزود بالوقود في الجو قبالة اليابان.

وذكرت قناة العربية في خبر عاجل لها، أن الطائرتين كانتا على وشك التزود بالوقود، عندما حدث خطأ ما، وتطايرت ألسنة اللهب، دون مزيد من التفاصيل عن الحادث.

ونقلت وكالة الأنباء العالمية رويترز عن مسؤولين أمريكيين، قولهم إن سبعة من أفراد الجيش الأمريكى فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأمريكية فى الأجواء قبالة ساحل اليابان.

ولم تقدم قوات مشاة البحرية معلومات تذكر فى بيان عن الحادث.

وقال مسؤول أمريكى طالبا عدم نشر اسمه، إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التى تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.