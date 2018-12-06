مسؤول بالسلطة الفلسطينية: أموال قطر تخرب جهود المصالحة مع حماس

كشف تقرير لصحيفة "هاموديا" التي تصدر في نيويورك، أن من شأن الأموال التي يُغدقها نظام الحمدين على حركة حماس تخريب أي جهدٍ يستهدف بلورة اتفاق مصالحةٍ بينها وبين حركة فتح رغم المساعي الإقليمية المستمرة في هذا الصدد.

ونقلت الصحيفة عن مسؤولٍ في السلطة الفلسطينية لم تُكشف عن هويته قوله إن "الإشاعات التي ترددت حول وجود اتفاقٍ نهائيٍ وشيكٍ بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن المصالحة سابقةٌ لأوانها"، مضيفة أن الموقف نفسه تبناه ناطقٌ باسم حماس.

وأشارت الصحيفة إلى أن قرابة 90 مليون دولار تعهد نظام تميم بدفعها إلى الحركة على مدار الشهور الستة المقبلة، وذلك بتوافقٍ كاملٍ مع إسرائيل، وليس السلطة الفلسطينية، ووصلت الدفعة الأولى من هذه الأموال إلى القطاع قبل أسابيع مع رئيس ما يسمى اللجنة القَطرية لإعادة إعمار غزة محمد العمادي.

كما أكدت الصحيفة في تقريرها أن الدفعة الثانية من الأموال القطرية المشبوهة ستصل إلى قطاع غزة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقل التقرير عن مسؤول بالسلطة تأكيده أنه كان من المفترض أن تُربط المساعدات المالية التي ترسلها الدوحة إلى تلك الحركة بعودة السلطة إلى غزة واستعادتها قدراً من الصلاحيات والسلطات هناك. كما أشار المسؤول إلى أنه يبدو أن هذه الأموال أدت إلى حدوث تأثيرٍ عكسي قائلين إن حماس ترفض تسليم المهام الأمنية إلى السلطة الفلسطينية، أو السماح لمسؤوليها بإدارة نقاط التفتيش الموجودة حول القطاع.

وأعرب المسؤول عن اعتقاده بأن تسليم نظام الحمدين هذه الملايين إلى حماس بدلاً من إعطائها لمؤسسات السلطة الشرعية لتوزيعها، يمثل الآن جزءاً كبيراً من المشكلة التي تَحول دون إنهاء الانقسام الفلسطيني.

ونقلت الصحيفة عن هذا المسؤول تشديده على أن النقود القطرية تجعل حماس تشعر بأنها قويةٌ، وتدفعها لئلا ترى أن هناك سبباً يحدو بها إلى التوصل إلى تسويةٍ للوضع المتأزم في غزة، إلى حد أن قصارى ما باتت توافق على بحثه حالياً لا يتجاوز إقامة حكومةٍ مشتركةٍ في القطاع، وهو ما سيتركهم (قادة حماس) في موقع المسؤولية هناك.

واختتم مسؤول السلطة الفلسطينية تصريحاته بشأن هذا الملف، باتهام حماس بالتراجع عن كل الإجراءات التي سبق أن تعهدت باتخاذها لتمهيد الطريق نحو المصالحة، وذلك في إشارةٍ لا تخفى إلى دور النظام القطري وأمواله في هذا الصدد.