البحرين: تأجيل قضية اتهام شخصين بتلقي أموال من قطر إلى 6 ديسمبر

أعلنت المحكمة الكبرى الجنائية في مملكة البحرين، عن تأجيل قضية متهمين بالتخابر مع قطر، لجلسة 6 ديسمبر الجارى للإطلاع، وذلك بعد أن حددت النيابة العامة جلسة الأمس لنظر القضية أمام المحكمة

ونظرت المحكمة في قضية متهمين بالتخابر مع قطر، وتلقي أموال من وزير سابق في الحكومة القطرية، بهدف التأثير على الانتخابات التشريعية، وعدم الإفصاح بالدائرة الجمركية عما بحوزتهما من مبالغ مالية.

وسبق أن أعلنت النيابة العامة في بيان ثبوت تلقي شخصين أموالاً من المدعو عبدالله بن خالد آل ثاني الوزير السابق بالحكومة القطرية، أحدهما تسلم مبالغ مالية للترشح في الانتخابات النيابية التي أجريت 24 نوفمبر السابق.

وقبض على المتهمين في مطار البحرين الدولي لدى عودتهما من قطر حاملين معهما مبالغ نقدية تجاوزت 12 ألف دينار و500 ريال قطري دون أن يفصحا عن حيازتهما إياها بالدائرة الجمركية، ومن ثم تم ضبطهما وعرضهما على النيابة العامة رفقة ما يحوزانه من نقود ومضبوطات أخرى.