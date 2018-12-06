شكرا لقرائتكم اصطدام طائرتين أميركيتين في الجو قبالة اليابان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قال مسؤولون أميركيون الأربعاء إن سبعة من أفراد الجيش الأميركي فقدوا بعد حادث شمل طائرتين عسكريتين تابعتين لقوات مشاة البحرية الأميركية في الأجواء قبالة ساحل اليابان.

من جهته أعلن سلاح المارينز في بيان أنّ الطائرتين أقلعتا من قاعدة إيواكوني في إطار عملية تدريب مقرّرة مسبقاً وأنّ عمليات البحث والإنقاذ جارية. وفق ما أوردت فرانس برس.

وقال مسؤول أميركي طالبا عدم نشر اسمه إن واحدة من الطائرتين كانت مقاتلة من طراز إف/إيه 18 بينما كانت الأخرى طائرة من طراز كي.سي-130 التي تعيد تزويد الوقود. وكان على متن الطائرتين سبعة أفراد من الجيش.