شكرا لقرائتكم كندا.. اعتقال ابنة مؤسس هواوي لانتهاك عقوبات إيران ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - ذكرت صحيفة جلوب آند ميل اليوم الأربعاء أن كندا اعتقلت المديرة المالية لشركة هواوي في فانكوفر، حيث تواجه احتمال ترحيلها إلى الولايات المتحدة للاشتباه في أنها انتهكت العقوبات الأميركية على إيران.

ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم وزارة العدل الكندية القول إن منغ وانزو، وهي عضو بمجلس إدارة الشركة وابنة مؤسسها رين شنغ اعتقلت يوم الأول من ديسمبر كانون الأول وتحدد يوم الجمعة موعدا لمثولها أمام المحكمة.

ولم يتسن لرويترز الوصول بعد لممثلين عن الشركة، وهي واحدة من أكبر مصنعي معدات الاتصالات في العالم، للتعقيب.