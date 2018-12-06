نائب عن ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى: دليل على تحسن فى الاستثمار

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب يسرى الأسيوطى، أن إعلان البنك المركزى ارتفاع الاحتياطى النقدى الأجنبى تأكيد على أن مصر على الطريق الصحيح فى تقدم وتحسن فى الاستثمار والاقتصاد وفى توفير النقد الأجنبى لزيادة الأمان.
وأضاف النائب يسرى الأسيوطى فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن هذه الخطوة هى رسالة بأن مصر مستعدة دائما لأى أزمة ومع زيادة التقدم والاحتياطى فى النقد الجنبى سيزيد من التوازن فى الاستثمار والاقتصاد
كان البنك المركزى المصرى، أعلن عن أن حجم أرصدة الاحتياطى من النقد الأجنبى ارتفعت إلى 44.513 مليار دولار بنهاية شهر نوفمبر 2018 مقارنة بنحو 44.501 مليار دولار فى نهاية شهر أكتوبر 2018، بارتفاع قدره نحو 12 مليون دولار.
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