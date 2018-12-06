الحكم على مرشد "الإخوان المسلمين" محمد بديع بالسجن بالمؤبد بقضية "مكتب الإرشاد"

قضت ​محكمة جنايات القاهرة​، بإنزال عقوبة ​السجن المؤبد​ بحقّ المرشد العام لجماعة "الإخوان المسلمين"، ​محمد بديع​، وخمسة آخرين من كبار قيادات الجماعة، وذلك في القضية المعروفة إعلاميًّا بـ"أحداث مكتب الإرشاد".

وأدانت المحكمة المتهمين بالتحريض على القتل و​الإرهاب​، فيما برأتهم من تهم القتل والشروع فيه وحيازة مفرقعات. ووجّهت أيضًا للمتهمين من قيادات الجماعة، وعلى رأسهم المرشد ونائبه ​خيرت الشاطر​، و7 آخرين، تهم الاشتراك في التحريض والمساعدة مع آخرين على ضرب كلّ من يتظاهر أمام مكتب الإرشاد بمقابل مالي، حيث وعدوهم بأداء فريضة العمرة وأمدوهم بالأسلحة.

كما برأت عددًا من قيادات الجماعة في هذه القضية، بالإضافة إلى انقضاء الدعوى الجنائية تجاه المرشد العام السابق للجماعة ​محمد مهدي عاكف​ بسبب وفاته.

وتعود وقائع القضية لعام 2013، عندما تصدّت عناصر من جماعة "الإخوان المسلمين" للمتظاهرين، في يومي 30 حزيران و1 تموز، في محيط مكتب الإرشاد، حيث أدّت الصدامات إلى مقتل وإصابة عدد من المتظاهرين.