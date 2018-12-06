ترودو: سنواصل الإصرار على ردود جديدة من السعودية بشأن خاشقجي

أعلن رئيس الوزراء الكندي ​جاستن ترودو​ "أنني تحدثت شخصيا مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان على هامش ​قمة العشرين​ في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس وقلت إننا بحاجة إلى مزيد من الردود على الأسئلة بشأن ما حدث مع خاشقجي ومن هو المسؤول عن ذلك"، مشيراً إلى "أننا سنواصل الإصرار على الحصول على تلك الردود".

يذكر أن كندا أعلنت يوم 29 تشرين الثاني الماضي عن فرض عقوبات على 17 سعوديا على خلفية قضية مقتل الصحفي ​جمال خاشقجي​ داخل القنصلية ​السعودية​ في ​اسطنبول​.