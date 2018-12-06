غريفيث يعلن بدء جولة المشاورات حول الأزمة اليمنية في السويد غداً

أعلن المبعوث الأممي إلى اليمن ​مارتن غريفيث​ عن "بدء جولة المشاورات بين وفدي ​الحكومة اليمنية​ و​الحوثيين​ لإيجاد حل للأزمة اليمنية في العاصمة السويدية ​ستوكهولم​ غداً".

وكان وفد الحكومة اليمنية قد وصل اليوم إلى السويد، فيما وصل وفد الحوثيين أمس عبر طائرة كويتية أقلّته من مطار صنعاء بالتزامن مع وصول المبعوث الأممي.

وكانت وكالة "الأناضول" قد لفتت إلى أن "سفير ​الكويت​ لدى اليمن فهم الميع رافق وفد ​الحوثيين​، إضافة إلى المبعوث الأممي ​مارتن غريفيث​، ومستشارين محليين اختارهم غريفيث لتسهيل إدارته للمفاوضات".