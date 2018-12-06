سي إن إن: اجتماع لمجلس الشيوخ حول وقف الدعم الأميركي للتحالف باليمن

ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قرروا عقد اجتماع الخميس للتوصل لتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودي في اليمن".

ولفتت الشبكة إلى أن "اجتماع الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ سيناقش تعليق بيع السلاح للسعودية كما سيناقش توبيخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".