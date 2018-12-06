ذكرت شبكة "سي إن إن" الأميركية أن "أعضاء بمجلس الشيوخ الأميركي قرروا عقد اجتماع الخميس للتوصل لتوافق بين الحزبين الجمهوري والديمقراطي حول وقف الدعم الأميركي للتحالف العربي الذي تقوده السعودي في اليمن".
ولفتت الشبكة إلى أن "اجتماع الأعضاء البارزين بمجلس الشيوخ سيناقش تعليق بيع السلاح للسعودية كما سيناقش توبيخ ولي العهد السعودي محمد بن سلمان".
شكرا لقرائتكم خبر عن سي إن إن: اجتماع لمجلس الشيوخ حول وقف الدعم الأميركي للتحالف باليمن على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة النشرة (لبنان) وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي النشرة (لبنان) ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .