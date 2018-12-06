وزير النفط العماني: يمكن إعفاء إيران وفنزويلا من تخفيض الإنتاج النفطي

لم يستبعد وزير النفط العماني محمد الرمحي "احتمال منح إيران وفنزويلا إعفاء من تخفيض إنتاجهما المفترض"، مؤكداً أن "موضوع الإعفاءات لبعض الدول سيطرح اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاقية "أوبك+"، موضحا: "أقصد إيران وفنزويلا، وسننظر الأمر بشأن ليبيا ونيجيريا".
وشكك الرمحي "في جدوى مطالبة إيران بالمزيد من خفض إنتاجها للنفط خلال الأشهر الثلاثة-الستة المقبلة"، مشيرا إلى أن "مطالبة إيران بتخفيض الإنتاج تحمل طابعا نظريا بحتا لأن صادراتها من النفط قليلة بفعل العقوبات".
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