وزير النفط العماني: يمكن إعفاء إيران وفنزويلا من تخفيض الإنتاج النفطي

لم يستبعد وزير ​النفط​ العماني محمد الرمحي "احتمال منح ​إيران​ و​فنزويلا​ إعفاء من تخفيض إنتاجهما المفترض"، مؤكداً أن "موضوع الإعفاءات لبعض الدول سيطرح اليوم خلال اجتماع اللجنة الوزارية المشتركة لمتابعة اتفاقية "أوبك+"، موضحا: "أقصد إيران وفنزويلا، وسننظر الأمر بشأن ​ليبيا​ و​نيجيريا​".

وشكك الرمحي "في جدوى مطالبة إيران بالمزيد من خفض إنتاجها للنفط خلال الأشهر الثلاثة-الستة المقبلة"، مشيرا إلى أن "مطالبة إيران بتخفيض الإنتاج تحمل طابعا نظريا بحتا لأن صادراتها من النفط قليلة بفعل العقوبات".