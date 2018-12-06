مصادر للقبس: اتصالات تجري لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة

أكدت مصادر سياسية مطلعة لصحيفة "القبس" الكويتية أن "اتصالات بعيدة عن الأضواء تجري في المقار الرسمية في محاولة لإخراج التشكيلة الحكومية من عنق الزجاجة، قبيل سفر رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري إلى باريس ولندن في 10 و12 من الشهر الحالي".
وأوضحت المصادر أن "التحديات الأخيرة بما يمكن أن تخلفه من تداعيات وضعت المعنيين أمام ضرورة وجود حكومة بأسرع ما يمكن لمواكبة هذه التحديات"، متوقعة أن "يجدد وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مسعاه ويقود جولة جديدة من الاتصالات".
ولفتت المصادر إلى أن "العرض الأخير لباسيل بحكومة من 32 وزيراً إنما يهدف إلى كسب التيار "الوطني الحر" وزيراً مسيحياً من حصته، وهذا ما يمنحه ثلثاً معطلاً، في حين يتمسك الحريري حتى الآن بصيغة الثلاث عشرات التي تحجب الثلث المعطل عن أي فريق".
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