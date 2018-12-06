مصادر للراي: استبعاد أن تكون خطوة الجيش الإسرائيلي تمهيد لحرب مقبلة

استبعدت أوساط متابعة للتطورات عند الحدود الجنوبية لصحيفة "الراي" الكويتية أن "تكون خطوة ​الجيش الإسرائيلي​ في إطار التمهيد لحربٍ قريبة مع ​حزب الله​"، مرجّحة أنها "في إطار المزيد من المُراكمة الإعلامية - السياسية - الديبلوماسية ضدّ الحزب وإيران، مع الإقرار بأنّ الواقع المستجدّ يجعل الحدود اللبنانية - الاسرائيلية أشبه بـ "برميل بارود" منْزوع الفتائل حتى إشعار آخَر".

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