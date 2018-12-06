الحريري عرض للمستجدات مع أبو فاعور والصفدي ودو فريج والتقى سليمان ووفدا من جمعية "مبادرات"

عرض رئيس الوزراء المكلف ​تشكيل الحكومة​ ​سعد الحريري​، مع عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب ​وائل أبو فاعور​، الّذي التقاه في "​بيت الوسط​"، بحضور وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال ​غطاس خوري​، لآخر التطورات السياسية في البلد. وكان الحريري قد التقى الوزير والنائب السابق ​محمد الصفدي​ وعرض معه للمستجدات. والتقى أيضًا النائب ​محمد سليمان​ وبحث معه في شؤون إنمائية تخصّ ​منطقة عكار​. كما استقبل النائب السابق ​نبيل دو فريج​ وعرض معه للأوضاع العامة. بالإضافة إلى ذلك، التقى الحريري وفدًا من جمعية "مبادرات وقرارات للتنمية، المناصرة والقيادة" برئاسة رئيس الجمعية دال حتي، الّذي أوضح على الأثر أنّ "الوفد أطلع رئيس الحكومة المكلف على البرامج الّتي قامت بها الجمعية خلال الفترة السابقة، واستمع إلى توجيهاته لعملها المستقبلي".

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