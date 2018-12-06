أدرعي للحريري: حزب الله يستمر بالكذب عليك وعلى اللبنانيين

توجه الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، في تصريح عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​، إلى رئيس ​الحكومة​ المكلف ​سعد الحريري​ بالقول :"انت قلت هذه الإشياء عن ​القرار 1701​ "من زمان"، ونحن نريد أن نصدّقك "عنجد"، لكن المشكلة هي أن "​حزب الله​" يستمر بالكذب عليك وعلى اللبنانيين"، مشيراً إلى أن "حزب الله فوق الأرض يكذبون، وتحت الأرض يحفرون".

يذكر أن الجيش الإسرائيلي أعلن عن "إطلاق عملية "درع الشمال" بهدف القضاء على الأنفاق التي قام "حزب الله" بحفرها عند الحدود الشمالية مع لبنان".