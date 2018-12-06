أهم التصريحات في 24 ساعة: لم نرصد تغيرا في سياسات قطر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365 قال وزير الخارجية سامح شكري إنه لم يتم رصد أي تغيرا في السياسات القطرية تؤدي لانفراج الأزمة معها، فيما صرح البابا تواضروس الثاني بأن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان منفتح الذهن ولديه رؤية حديثة، كما أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن أنقرة تفكر جديا في بدء تحقيق دولي بشأن مقتل جمال خاشقجي.

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