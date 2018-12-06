محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – الخليج 365: شهد العالم الاربعاء، عددًا من الأحداث الهامة، أبرزها حضور جورج بوش الأبن، وجيمي كارتر، وبيل كلينتون، وباراك أوباما، ودونالد تارمب، جنازة الرئيس الواحد والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة وزير الخارجية المصري سامح شكري، مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، تطورات القضايا الإقليمية وعلى رأسها مستجدات القضية الفلسطينية وتطورات الأوضاع في سوريا وليبيا واليمن، وذلك خلال زيارة الوزير الأردني إلى القاهرة.

شكرا لقرائتكم خبر عن حول العالم في 24 ساعة: 5 رؤساء يحضرون جنازة الرئيس السابق جورج بوش على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة مصراوى وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي مصراوى ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .