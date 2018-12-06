حبس وزير العدل الأسبق أحمد سليمان 15 يومًا لاتهامه بنشر أخبار كاذبة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- طارق سمير:

أمرت نيابة أمن الدولة العليا، بحبس أحمد سليمان، وزير العدل الأسبق في عهد الرئيس الأسبق محمد مرسي، 15 يومًا على ذمة التحقيقات؛ لاتهامه بنشر أخبار كاذبة.

ووجهت النيابة لوزير العدل الأسبق، اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، ونشر وبث أخبار كاذبة.

وألقت قوات الأمن القبض على "سليمان"، الأربعاء، على خلفية صدور قرار بضبطه وإحضاره على ذمة التحقيقات الجارية في القضية.