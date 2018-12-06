حيلة "أبل" لإنعاش "آيفون XR"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عاصم الأنصاري:
عرضت شركة أبل الأمريكية منتجاتها بسعر مخفض، في حملة تسويقية لم تتبعها الشركة منذ أكثر من 10 أعوام.
ووفق ما ذكر موقع "بلومبيرج"، أعلنت "أبل" عن بيع هاتفها الجديد "آيفون إكس آر" بخصم كبير، مع أنه لم يمض سوى شهرين على طرحه.
وكانت "أبل" اتبعت هذه الاستراتيجية عام 2007، عندما قررت "أبل" تخفيض سعر هاتفها الجديد آنذاك، بعد 3 أشهر فقط من طرحه.
وبعد الإعلان عن هذه الحملة التسويقية الجديدة، انخفضت أسهم الشركة بنسبة 4%.
وتواجه "أبل" انتقادات شديدة منذ طرح هواتفها الأخيرة، بسبب الارتفاع الشديد في أسعارها مقارنة بمنافسيها في سوق الهواتف الذكية.
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