حفل اختتام “دورة سفراء الجزيرة ” بجامعة إفريقيا صباح غد الخميس بتشريف وزير الدولة بالإعلام

تختتم صباح غدٍ الخميس 6 ديسمبر، في تمام الساعة التاسعة صباحاً، بقاعة البروفيسور حسن مكي بكلية الإعلام، المجمع الشرقي، دورة “الإعلامي الشامل 4” التي نظمتها وعلي مدى اسبوع، كلية الاعلام بجامعة إفريقيا، بالتعاون مع معهد الجزيرة للتدريب الاعلامي.

وذلك ضمن مبادرة سفراء الجزيرة، التي من خلالها تم تدريب أكثر من 120 كادر اعلامي، في مجالات : “مهارات التقديم التلفزيوني الحواري” التي قدمها المدرب الأستاذ محمد ياسين صالح، ودورة التحقق من الأخبار، المدرب الأستاذ محمد النجار، دورة التقرير التلفزيوني الميداني، المدرب الأستاذ محمود الزيبق، دورة إعداد وإنتاج البرامج الاخبارية، الاستاذ المدرب نبيل ريحاني، ودورة صحافة الموبايل المدرب الأستاذ إبراهيم فَخَار، بحسب مانقل محرر “أخبار الخليج 365”.

ويشرف الحفل الختامي، الأستاذ مأمون حسن إبراهيم، وزير الدولة بالإعلام، والبروفيسور كمال محمد عبيد، مدير الجامعة، ونائبه الدكتور موسى طه تاي الله “راعي الدورة”، وعمداء الكليات، وجمع من المؤسسات الإعلامية.

ووجه الأستاذ “حاتم بابكر” مدير فضائية العالمية الراعي الإعلامي للدورة، بمعية راديو إفريقيا، وجهه الدعوة لكافة وسائل الاعلام المحلية والعالمية والمهتمين، لحضور حفل الختام وتكريم سفراء الجزيرة بتشريف وزير الدولة بالإعلام .

أبومهند العيسابي

الخرطوم (أخبار الخليج 365)